"Bardzo pocieszny". Mentzen odpowiada Kaczyńskiemu

W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas konferencji prasowej podsumowującej dwa lata od wyborów parlamentarnych. Przedstawił niezwykle krytyczny obraz rządów Donalda Tuska wskazując, że jedną z niewielu dobrych rzeczy jest to, że w Sejmie trwają prace nad przepisami chroniącymi zwierzęta.

Kaczyńskiego pytano, czy Konfederacja jest dla niego potencjalnym sojusznikiem, czy przeciwnikiem politycznym. – Proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi pana (Sławomira) Mentzena, na to, że i pan (Krzysztof) Bosak deklaruje gotowość porozumienia i współrządzenia z Platformą Obywatelską (...) czyli jest jakby gotów wpisać się w ten projekt polityczny, którego efektem ma być, w gruncie rzeczy, faktyczna likwidacja państwa polskiego. Nie w tym sensie, że zostanie ogłoszony nowy rozbiór Polski, tylko że będziemy już mieli tak mało kompetencji, będziemy tak bardzo poddani woli innych, niby Brukseli, ale tak naprawdę przede wszystkim Berlina, że trudno będzie mówić o tym, że istnieje państwo polskie. Oni muszą się najpierw zdecydować – odparł.

– Na pewno nie będziemy popierali polityki darwinizmu społecznego, bo to jest polityka nie tylko skrajnie niesprawiedliwa, niemoralna, ale także skrajnie nieskuteczna. To tylko ktoś, kto jest skrajnym głupcem, może tego rodzaju rzeczy głosić. To po pierwsze – kontynuował. – A po drugie muszą być wyjaśnione, jeśli chodzi o różne elementy tej całej, że tak powiem, konfederacyjnej grupy, które niepokoiły, niepokoją i będą nas niepokoić. Z naszego punktu widzenia koalicjantem może być ktoś, kto chce najpierw Polskę wyciągnąć z tego stanu, w którym jest w tej chwili – dodał.

Mentzen odpowiada Kaczyńskiemu

Na te słowa zareagował współlider Konfederacji. Sławomir Mentzen stwierdził, że "Jarosław Kaczyński, próbujący zrzucić na Konfederację konsekwencje własnych działań", jest "bardzo pocieszny".

"Z racji wieku, nie mam problemów z pamięcią i doskonale pamiętam jak wyglądało ostatnie 10 lat. Arcytrudna sytuacja finansów publicznych? Doprowadził do niej rząd PiS (wspólnie z popierającą te działania PO) poprzez absurdalnie wysokie wydatki socjalne. To my chcemy ograniczenia zadłużenia i przywrócenia rozsądku w finansach publicznych. Tusk z Kaczyńskim doprowadzili do tak wysokiego długu! Zabawne jest też oskarżanie Konfederacji o chęć likwidacji państwa polskiego, poprzez przekazywanie UE kolejnych kompetencji. Przypomnijcie koledzy z PiS swojemu, oby już niedługo emerytowanemu prezesowi, kto zgodził się na Zielony Ład, powiązanie pieniędzy z KPO z praworządnością, kamienie milowe, unijne podatki i unijny dług. Wy pewnie pamiętajcie, że zrobił to rząd PiS, Kaczyński niestety już zapomniał, przecież by nie okłamywał Polaków w tej sprawie. Patrząc na dzisiejszy sondaż OGB, rozumiem dlaczego Kaczyński zrobił się nerwowy, ale dziwię się, że tak doświadczony polityk, postanowił strzelać na oślep, trafiając sobie w kolano" – ocenia Mentzen.

