Wzrost inflacji w Polsce. Niepokojące doniesienia

"Najniższe roczne stopy inflacji odnotowano na Cyprze (0,0 proc.), we Francji (1,1 proc.) oraz we Włoszech i Grecji (po 1,8 proc.). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (8,6 proc.), Estonii (5,3 proc.) oraz Chorwacji i Słowacji (po 4,6 proc.). W porównaniu z sierpniem 2025 r. roczna inflacja spadła w 8 państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w 4, a wzrosła w 15" – czytamy w komunikacie.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2025 r.

Tyle wyniosła inflacja w strefie euro

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,2 proc. r/r we wrześniu 2025 r. wobec 2 proc. r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,1 proc.

Rok wcześniej HICP wyniósł 1,7 proc. r/r.

"We wrześniu 2025 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,49 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,58 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,2 pkt proc.) oraz energia (-0,03 pkt proc.)" – czytamy w komunikacie.

We wrześniu 2025 r. roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 2,6 proc. w porównaniu z 2,4 proc. w sierpniu. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1 proc. Rok wcześniej HICP wyniósł w całej Unii 2,1 proc. r/r.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,2 proc. r/r.

Inflacja bazowa w Polsce. NBP przedstawia nowe dane

Z kolei Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował dane dotyczące inflacji bazowej. Wiemy, jak we wrześniu 2025 r. rosły ceny towarów i usług.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,2 proc. we wrześniu 2025 r. w ujęciu rocznym wobec 3,2 proc. rok do roku w sierpniu 2025 r. – podał w czwartek (16 października) Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej we wrześniu wynosił 3,2 proc. r/r. NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,5 proc. wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,7 proc. wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej.

