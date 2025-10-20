USA zmieniają stanowisko. Chodzi o rosyjskie aktywa

To wyraźna zmiana kursu, bowiem jeszcze we wrześniu sekretarz skarbu USA sygnalizował otwartość na takie rozwiązanie.

UE liczyła na skoordynowane działania państw grupy G7

Decyzja Waszyngtonu może utrudnić prace Unii Europejskiej, która liczyła na jednolite, skoordynowane działanie wszystkich państw G7. Brak amerykańskiego poparcia wzmacnia pozycję sceptycznych państw wewnątrz UE — przede wszystkim Belgii — obawiających się konsekwencji dla rynków finansowych. Według informacji Bloomberga, USA tłumaczą swój sprzeciw ryzykiem dla stabilności własnego systemu finansowego. Na terenie Stanów Zjednoczonych znajduje się ok. 5 mld dolarów rosyjskich aktywów — to niewielka część z ponad 300 mld dol. zamrożonych przez państwa G7. Gros środków ulokowanych jest w krajach UE, głównie w Belgii i Francji; pozostałe w Wielkiej Brytanii i Japonii.

Tymczasem Bruksela finalizuje propozycję, która zakłada użycie zamrożonych aktywów jako zabezpieczenia pożyczki dla Kijowa. Do tej pory G7 i UE przekazały Ukrainie 50 mld dolarów, zabezpieczonych wyłącznie zyskami z rosyjskich instrumentów finansowych.

Unijna alternatywa wobec amerykańskiej ostrożności

UE ma rozważać przyznanie Ukrainie gigantycznej pożyczki w wysokości nawet 140 miliardów euro, zabezpieczonej aktywami przejętymi od Rosji. Warszawa i kilka innych stolic postrzegają to jako model pośredni — mniej ryzykowny prawnie niż natychmiastowa konfiskata. Pozyskane środki miałyby służyć zakupom uzbrojenia od europejskich producentów, co jednocześnie wzmocniłoby przemysł obronny UE. Spłata długu przypadłaby na czas po zakończeniu wojny, z oczekiwaniem, że ostatecznie ciężar poniósłby Kreml w ramach reparacji.

Plan UE ma być oparty na dwóch filarach: rozwoju ukraińskiego przemysłu obronnego we współpracy z europejskim sektorem oraz pomocy budżetowej dla Kijowa, gwarantującej dalsze funkcjonowanie instytucji państwowych. Kluczową rolę w całym mechanizmie miałaby odegrać Belgia i instytucja Euroclear, na której kontach ulokowana jest większość zamrożonych aktywów. Bruksela zapewnia, że proponowana konstrukcja prawna ma minimalizować ryzyka odwetowych działań Rosji.

