Kolejne podatkowe łgarstwo rządu

Rząd jak zwykle oszukuje Polaków, próbując nam wmówić nieprawdę, próbując nas okłamać.

Rząd jak zwykle oszukuje Polaków, próbując nam wmówić, że nakładając podatki na jakieś firmy, np. na banki – nakłada je właśnie na te firmy – na te banki, co ma niby znaczyć, że zapłacą je właśnie te firmy – te banki, a nie ich klienci, czyli nie my niemal wszyscy Polacy, bo niemal wszyscy z usług banków korzystamy (także dlatego, że zmuszają nas do tego różne rządowe agendy).

A to oczywiście oczywiste kłamstwo, bo wszystkie firmy, które rząd obciąża nowymi podatkami albo zwiększa im wymiar już przez nie płaconych, już od następnego dnia starają się ciężar zapłaty tych podatków przerzucić na swoich klientów. I nie inaczej jest z bankami, o czym przekonaliśmy się choćby po nałożeniu na nie w 2016 r. przez rząd Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego specjalnego podatku bankowego.