Sąsiad Polski wprowadza ograniczenie prędkości na chodnikach. "Fala kpin"

Poprawka, zgłoszona przez posła rządzącej partii Smer-SD i byłego ministra transportu Lubomyra Ważnego, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i zapobieganie kolizjom z użytkownikami hulajnóg i rowerzystami.

Ograniczenie prędkości do 6 km/h będzie dotyczyć pieszych, rowerzystów, osób poruszających się na hulajnogach i rolkach. Zmiana przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę kolizji na chodnikach.

Propozycja, złożona w parlamencie kilka tygodni temu, wywołała falę kpin w mediach społecznościowych. Jednocześnie poparli ją niektórzy eksperci, którzy zauważyli, że 4-5 km/h to normalna prędkość chodzenia.

Słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie zgodziło się z projektowanymi przepisami i zaproponowało ograniczenie dostępu niektórych pojazdów do chodników.

Jeżeli poprawka zostanie zatwierdzona przez prezydenta Słowacji Petera Pellegriniego, powinna wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.