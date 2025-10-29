Zapadła ostateczna decyzja ws. emerytur. To gorzka wiadomość dla seniorów

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ustalające wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na przyszły rok. Świadczeniobiorcy nie mają powodów do radości. Waloryzacja została bowiem ustalona na poziomie ustawowego minimum, czyli inflacja plus 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 roku.

Wobec braku porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego, rząd podjął decyzję o waloryzacji samodzielnie. Jej niska wartość została wymuszona problemami budżetowymi oraz koniecznością zacieśnienia dyscypliny fiskalnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które opracowało rozporządzenie, wskazało ponadto, że powodem niskiej waloryzacji jest także niestabilna sytuacja globalna.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie podany na początku przyszłego roku, kiedy Główny Urząd Statystyczny przedstawi dane dotyczące inflacji za obecny rok. Eksperci wskazują, że można spodziewać się podniesienia świadczeń o ok. 5 proc. Dla porównania, w latach 2023 i 2024 wskaźniki waloryzacji przekraczały 14 proc., co stanowiło znaczący wzrost świadczeń w porównaniu do obecnych propozycji.

Ile otrzymają seniorzy?

Scenariusz, w którym waloryzacja wynosie 4,9 proc. oznacza, że od marca minimalna emerytura wzrośnie o ok. 92 zł brutto. Obecnie to 1878,91 zł, a po podwyżce ok. 1971 zł. Na rękę uprawnieni dostaną średnio o 83-85 zł więcej.

Waloryzacja obejmie także dodatkowe świadczenia – "trzynastkę" oraz "czternastkę", przy której obowiązuje próg dochodowy wynoszący 2900 zł brutto.

Emerytury w wysokości ok. 2500 zł brutto zostaną podniesione o 98 zł brutto. Z kolei świadczenia na poziomie 3000 czy 4000 zł będą wyższe o odpowiednio ok. 147 zł i 196 zł brutto.

Według wyliczeń ekspertów w scenariuszu, w którym waloryzacja zostanie przeprowadzona według wskaźnika na poziomie 5,95 proc., świadczenia będą wynosić: świadczenie minimalne – 1 990,71 zł (+111,80 zł); świadczenie na poziomie 2000 zł – 2 119 zł (+119 zł); świadczenie na poziomie 3000 zł – 3 178,50 zł (+178,50 zł); świadczenie na poziomie 4000 zł – 4 238 zł (+238 zł).

