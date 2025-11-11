Koncerny rezygnują z inwestycji w Polsce. Eksperci biją na alarm
Ekonomia

Koncerny rezygnują z inwestycji w Polsce. Eksperci biją na alarm

Koncerny rezygnują z inwestycji w Polsce, zdjęcie ilustracyjne
Koncerny rezygnują z inwestycji w Polsce, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski
Zagraniczne koncerny rezygnują z wielkich inwestycji w Polsce. Eksperci przyznają, że problem jest poważny, choć dotyczy całej Europy.

Business Insider Polska przypomina, że niemiecki Bosch miał wybudować na Dolnym Śląsku wartą 1,2 mld zł fabrykę pomp ciepła, ale we wrześniu wycofał się z inwestycji z powodu "rosnącej niepewności politycznej i gospodarczej w Europie". Podobnie było w przypadku duńskiego giganta Vestas, który planował stworzyć fabrykę łopat turbin wiatrowych pod Szczecinem, zatrudniającą ponad tysiąc osób. Jako przyczynę wskazano mniejszy niż przewidywano popyta na ten produkt w Europie. Z kolei koreański gigant LG Electronics planuje zwolnić około 180 osób fabryki lodówek w Biskupicach Podgórnych na Dolnym Śląsku.

Serwis wskazuje, że łącznie inwestycje w Polsce stanowią ok. 17 proc. PKB, a powinno to być 25 proc., czyli 300-350 mld zł rocznie, których brakuje.

Ekspert przyznaje: Rzadko tak się zdarza

Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, ostrzega przed tzw. cichym odpływem zagranicznych inwestycji z Polski. Jego zdaniem, kolejne przykłady rezygnacji z inwestowania w Polsce to tylko wierzchołek góry lodowej.

– Rzadko się zdarza, że ocena Polski jako kraju nie dość dobrego do inwestycji pojawia się już po tym, kiedy podjęto decyzję i ogłoszono plany inwestycyjne, a zanim zrealizowano inwestycję. Sytuacji, gdy przegraliśmy konkurencję o inwestycje z innymi krajami i planów inwestycji nigdy nie ogłoszono, jest więcej, niż inwestycji zatrzymanych na ostatniej prostej – podkreśla Sobolewski w rozmowie z businessinsider.com.pl.

Ekspert wskazuje trzy kluczowe obszary, które najczęściej zniechęcają inwestorów – są to: regulacje rynku pracy, dostępność i ceny energii, a także niepewność regulacyjna.

Trudna sytuacja w całej Europie

Rozmówcy portalu wskazują, że wycofywanie inwestycji często ma związek z ogólną koniunkturą i niepewnością na szczeblu europejskim, co wcale nie musi oznaczać wyłącznie problemów polskiej gospodarki.

– Istniejące wycofania z podjętych decyzji inwestycyjnych nie są związane bezpośrednio z polską sytuacją. Zwykle dotyczą fabryk, które miały produkować głównie na eksport, a ten nie jest zapewniony ze względu na słabą koniunkturę na rynkach docelowych, szczególnie Europy Zachodniej – tłumaczy w rozmowie z businessinsider.com.pl Wojciech Konecki, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej i prezes Związku Pracodawców Producentów AGD Applia.

– Inni operatorzy spoza sfery produkcyjnej (handel, usługi) po prostu nie dali sobie rady ze względu na hiper-konkurencyjny charakter polskiego rynku – dodaje.

Źródło: businessinsider.com.pl, Money.pl, DoRzeczy.pl
