Co z polskimi firmami? Znamy dokładne wyliczenia

"W III kwartale 2025 r. odnotowano 85 368 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 27 więcej niż w analogicznym okresie ub. r., oraz 101 upadłości, tj. o 3 mniej niż w III kwartale 2024 r." – czytamy w komunikacie.

W tym sektorze nastąpił największy wzrost

W III kwartale br. 1/4 rejestracji odnotowano w usługach, w których nastąpił największy wzrost liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 13,4 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r., podał Urząd.

"Ponad 3/4 wszystkich rejestracji dotyczyło czterech obszarów działalności, tj. usług (25,2 proc.), budownictwa (19,1 proc.), pozostałych sekcji1 (18,9 proc.) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (12,1 proc.). W III kwartale 2025 r. – podobnie jak w III kwartale ub. r. – wzrost rejestracji w skali roku nastąpił w usługach (odpowiednio o 13,4 proc. w III kwartale 2025 r. i o 3,1 proc. w III kwartale 2024 r.) oraz pozostałych sekcjach (wzrost odpowiednio o 8,2 proc. i 7 proc.). W innych analizowanych rodzajach działalności zaobserwowano spadek liczby rejestracji, największy w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 22,5 proc. wobec spadku o 3,9 proc. w skali roku w III kwartale ub. r.)" – wymienił GUS.

Biorąc pod uwagę formy prawne podmiotów, najwięcej rejestracji dotyczyło osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które stanowiły 82,8 proc. wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, podał także Urząd.

Tyle spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowano

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nadal stanowiły 15,1 proc. wszystkich rejestracji, chociaż w porównaniu z III kwartałem 2024 r. zarejestrowano o 0,6 proc. przedsiębiorstw z tą formą prawną (w dwóch ubiegłych latach notowano wzrosty rejestracji tych podmiotów).

Według GUS, spadek liczby upadłości zanotowano w: budownictwie (o 7 jednostek, wobec wzrostu o 2 jednostki w III kwartale 2024 r.), usługach (o 6 jednostek, wobec wzrostu o 9 jednostek), informacji i komunikacji (spadek o 3 jednostki, podobnie jak w ubiegłym roku) oraz pozostałych sekcjach (o 2 jednostki, wobec wzrostu o 2 jednostki w analogicznym okresie ub. r.).

"Ze względu na wyróżnione formy prawne, największy spadek upadłości zanotowano dla najliczniejszej zbiorowości podmiotów, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w skali roku spadek o 5 jednostek w III kwartale 2025 r. wobec wzrostu o 26 jednostek w III kwartale 2024 r.), a także dla spółek akcyjnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Wzrost liczby upadłości odnotowano jedynie wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 5 jednostek)" – zakończono.

