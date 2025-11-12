W tej branży panuje optymizm. Nowy sondaż

Autorzy badania podkreślają, że przewaga optymistów sprzedażowych nad pesymistami pojawiła się pierwszy raz od wielu lat.

"O ile w poprzednich kwartałach handel odnotowywał najniższe wyniki wśród 6 badanych sektorów przez EFL, o tyle w IV kwartale br. mamy do czynienia z przeciwną sytuacją. Wartość Barometru EFL dla firm handlowych na IV kwartał br. wyniosła 54,9 pkt, o 6,6 pkt więcej niż kwartał wcześniej. Jest to najwyższy wynik wśród wszystkich sektorów (obok budownictwa, produkcji, TSL, HoReCa i usług)" – czytamy w komunikacie.

Sytuacja się poprawia

Odczyt po raz pierwszy od 4 lat przekroczył próg OR wynoszący 50 pkt. i osiągnął najwyższą wartość od ponad 7 lat (w II kwartale 2018 roku wyniósł 61,1 pkt). Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który w Barometrze EFL wynosi co najmniej 50 pkt. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne, podkreślono.

Zdecydowanie wyższa wartość subindeksu to efekt przewagi optymistycznych opinii w większości badanych obszarów. W przypadku sprzedaży, 21 proc. przedsiębiorstw handlowych prognozuje jej wzrost, a 1 proc. obawia się spadku. Kwartał wcześniej było odwrotnie: 6 proc. liczyło na wzrost obrotów, a 21 proc. obawiało się ich spadku. Optymizm sprzedażowy przekłada się na prognozy dotyczące kondycji finansowej. 23 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej, podczas gdy kwartał wcześniej ten odsetek wynosił zaledwie 6 proc. Tylko 2,5 proc. firm obawia się pogorszenia finansowej strony biznesu.

"W przypadku inwestycji wciąż mamy przewagę pesymistów nad optymistami, jednak sytuacja wygląda i tak zdecydowanie lepiej niż w III kwartale br. 9 proc. przedsiębiorców planuje większe inwestycje, kwartał wcześniej taki plan miał zaledwie 1 proc. handlowców. 14 proc. planuje mniej inwestować" – czytamy dalej.

Optymistyczne prognozy handlowców

Optymizmem napawają także prognozy dotyczące zapotrzebowania finansowego. Co dziesiąty handlowiec wskazuje na wzrost zapotrzebowania na dodatkowe fundusze, kwartał wcześniej taką deklarację złożył co czwarty zapytany. To o tyle optymistyczny wniosek, że obecnie leasing czy kredyt częściej służą do regulowania bieżących zobowiązań niż do finansowania inwestycji.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na IV kwartał 2025 roku wyniosła 53,4 pkt. Osiągnięty poziom jest o 1,9 pkt wyższy niż w III kwartale 2025 roku.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro-, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro-, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 24 września 2025 roku.

Czytaj też:

Tyle zarabiają najbogatsi. Padła konkretna kwotaCzytaj też:

Zaczyna brakować tego produktu. Ceny idą w górę