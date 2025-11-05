Tyle zarabiają najbogatsi. Padła konkretna kwota

Jak podaje Business Insider Polska, mediana zarobków jest o 2,5 proc. niższa niż w kwietniu, ale o 9,3 proc. wyższa rok do roku. Poziom wzrostu jest powyżej wskaźnika inflacji. "W maju ceny konsumpcyjne rosły o 4 proc. rok do roku, więc realnie mediana wzrosła o 5,1 proc., tj. o tyle więcej za medianę płac można sobie kupić produktów i usług ze standardowego koszyka inflacyjnego" – czytamy na businessinsider.com.pl.

Jeśli chodzi natomiast o średnią pensję, wzrost nastąpił o 8,4 proc. rok do roku i realnie o 4,3 proc. Oznacza to, że pensje przeciętnego Polaka rosną szybciej niż osób najlepiej zarabiających.

W przypadku osiągnięcia miesięcznych zarobków w wysokości 13 tys. 441,61 zł brutto lub większych, trafia się do grona 10 proc. najlepiej wynagradzanych Polaków. Jak wskazuje Business Insider Polska, ten próg w ciągu roku urósł o 7,5 proc., czyli dużo mniej niż mediana (+9,3 proc. rdr). Wspomniane wyliczenia wskazują, że pracodawcy częściej podnosili płace osobom zarabiającym najmniej niż tym, których zarobki były najwyższe.

Z kolei 10 proc. najgorzej zarabiających otrzymuje 4666 zł miesięcznie brutto, czyli o 10 proc. więcej rok do roku. Wspomniana kwota jest równowartością płacy minimalnej.

Tyle wyniosła przeciętna pensja. Nowe dane GUS

Z nowych pomiarów GUS wynika, że przeciętna pensja wyniosła 8 856,67 zł w drugim kwartale br. Dane obejmują j większe przedsiębiorstwa, sferę budżetową oraz mikrofirmy.

Takie wyliczenia oznaczają, że w skali ostatnich 12 miesięcy średnia pensja wzrosła o 9,2 proc., z czego w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób o 8,6 proc.

Biorąc pod uwagę fakt, że inflacja wynosiła w drugim kwartale 4,1 proc. rok do roku, realny, średni wzrost płac można oszacować na 4,9 proc. rok do roku w całej gospodarce w drugim kwartale i na 4,4 proc. w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób.

"Kwota nazwana 'brutto' jednak nie jest tym, co pracodawca realnie płaci pracownikowi. Przy 8856,67 zł miesięcznie pracodawca płaci tak naprawdę 10670 zł, a pracownik zatrudniony na umowę o pracę dostaje na rękę 6368 zł, czyli niecałe 60 proc. faktycznej wypłaty. Resztę pochłania PIT i ZUS" – przypomina Business Insider Polska.

Czytaj też:

Ile zarabiają Polacy? Dane ujawniły wyraźny trendCzytaj też:

Tylu Polaków żyje w skrajnej biedzie. Porażające dane