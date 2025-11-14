Chiny dokonały spektakularnego odkrycia. Największe złoże złota w historii

Ministerstwo Zasobów Naturalnych w Pekinie potwierdziło w piątek odkrycie złoża Dadonggou, największego pojedynczego złoża złota zlokalizowanego w kraju od 1949 r., czyli od momentu powstania Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

Liczby są imponujące: ponad 2,5 mln ton rudy o średniej czystości 0,56 grama na tonę, co przekłada się na 1 444 tony złota. Szacowana wartość tej ilości złota wynosi obecnie ponad 166 mld euro (ok. 702,6 mld zł).

Ministerstwo określiło złoże jako "bardzo duże" i niskogatunkowe, jednocześnie nie ujawniając jego dokładnej lokalizacji. Wiadomo jedynie, że znajduje się we wschodniej części prowincji Liaoning na północy ChRL.

Odkrycie, dokonane w ciągu zaledwie 15 miesięcy, zwiększy rezerwy Chin w czasie, gdy cena złota rośnie, osiągając rekordowy poziom. Rynek złota napędzają słabnący dolar, napięcia geopolityczne i masowe zakupy kruszcu przez banki centralne, zwłaszcza gospodarek wschodzących, które chcą zdywersyfikować swoje rezerwy.

Konsumpcja złota w Chinach osiągnęła 985,31 ton w 2024 r., a popyt na kruszec i monety wzrósł o ponad 24 proc., licząc rok do roku. W ostatnich latach zwiększyło się również wydobycie. W całym 2024 r. kraj wyprodukował 377,24 ton złota, co stanowi wzrost o 0,56 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2024 r. w Hunan odkryto złoże o wielkości ponad 1000 ton, a w październiku władze Gansu ogłosiły kolejne znalezisko o wielkości ponad 40 ton.

Cena złota zmienia się z sekundy na sekundę, pod wpływem globalnych uwarunkowań. W chwili publikacji tego tekstu (14 listopada) kilogram złota kosztuje około 500 tys. zł.

