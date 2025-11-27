Emisja akcji Do Rzeczy S. A. Zapraszamy na czat inwestorski z Pawłem Lisickim!
Ekonomia

Emisja akcji Do Rzeczy S. A. Zapraszamy na czat inwestorski z Pawłem Lisickim!

Zaproszenie na czat inwestorki z Pawłem Lisickim, wiceprezesem zarządu Do Rzeczy S.A Źródło: DoRzeczy
Już 2 grudnia 2025 r. o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie online poświęcone emisji akcji, planom rozwoju oraz przygotowaniom do debiutu na rynku NewConnect.

W spotkaniu weźmie udział Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy", wiceprezesem zarządu Do Rzeczy S.A.

Link do czatu (pytania można zadawać już teraz): https://strefainwestorow.pl/czaty-inwestorskie/2025-12-02/emisja-akcji-ipo-newconnect-plany-rozwoju-do-rzeczy

Do Rzeczy S.A. – konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy" – prowadzi obecnie ofertę publiczną akcji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na rozwój kluczowych obszarów:

  • rozbudowę portalu DoRzeczy.pl,
  • tworzenie treści cyfrowych i projektów multimedialnych,
  • wdrożenie nowoczesnych technologii,
  • rozwój kanału na Youtube, nowych formatów wideo i podcastów,
  • budowę platformy e-commerce z treściami premium.

Podczas czatu Paweł Lisicki opowie m.in. o:

  1. celach emisji akcji,
  2. nowych projektach i kierunkach rozwoju,
  3. planowanym IPO na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2026 r.

Dołącz, poznaj plany Do Rzeczy S.A. i już teraz zadaj swoje pytania!

Dołącz do akcjonariuszy Do Rzeczy S.A.
Roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Źródło: DoRzeczy.pl
