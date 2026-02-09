Ukraińcy odnoszą sukcesy. Na tym polu Rosja ma ogromne straty

Rosyjskie firmy naftowe poniosły straty przekraczające 1 bilion rubli (około 13 miliardów dolarów) w wyniku nalotów dronów na rafinerie ropy naftowej. Mówił o tym Jewgienij Borowikow, wiceprezes brokera ubezpieczeniowego Mains, w rozmowie z rosyjską gazetą "Kommiersant".

"Według naszych szacunków bezpośrednie straty w sektorze naftowo-gazowym, spowodowane atakami bezzałogowych statków powietrznych, znacznie przekroczyły 100 miliardów rubli (1,3 miliarda dolarów), a wraz z utraconymi zyskami i stratami pośrednimi przekroczyły 1 bilion rubli (13 miliardów dolarów)" – powiedział.

Agencja Bloomberg szacuje, że w 2025 roku Ukraina przeprowadziła 120 ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Większość ataków trafiła w wyznaczone cele, łącznie 81. Infrastruktura morska, w tym złoża ropy naftowej i gazu, została zaatakowana 27 razy, a rurociągi i tankowce odpowiednio 8 i 4 razy.

W sierpniu odnotowano najwięcej nalotów na rafinerie – 14, a w grudniu najwięcej ataków ogółem – 24.

W rezultacie dostawy ropy naftowej rurociągami do rosyjskich rafinerii spadły w 2025 roku do najniższego poziomu od 15 lat, 228,34 mln ton, według obliczeń Argus. Dostawy Gazpromu do Europy spadły w 2025 roku o 44 proc., do 18 mld metrów sześciennych.

Rosja kontynuuje odcinanie Ukrainy od ciepła

Od kilku tygodni armia rosyjska prowadzi uderzenia w infrastrukturę energetyczną Ukrainy, odcinając mieszkańców od ciepła i prądu. Jest to szczególnie dotkliwe ze względu na panujące trudne warunki atmosferyczne. Obecnie ponad 1400 bloków mieszkalnych w Kijowie pozostaje bez ogrzewania.

"Przeprowadziłem rozmowę koordynacyjną w sprawie sytuacji w sektorze energetycznym i działań mających na celu wyeliminowanie skutków rosyjskich ataków. Najtrudniejsze warunki utrzymują się w stolicy: ponad 1400 bloków mieszkalnych w Kijowie nadal nie ma ogrzewania i niezwykle ważne jest, aby mieszkańcy każdego z tych budynków otrzymali wszelkie niezbędne wsparcie" – przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski.

Czytaj też:

Wielki odwet Ukrainy. Rosjanie bez prądu, wody i ogrzewania