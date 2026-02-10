Węgry: Przełamanie mitu słabej gospodarki

W dniach 15-17 marca w Krakowie odbędzie się Polish-Hungarian-American Leadership Summit (PHALS). To międzynarodowe forum gospodarczo-geopolityczne, które rozwija ideę Polish – American Leadership Summit zorganizowanego w 2018 roku na Florydzie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

Węgry są często opisywane jako mała gospodarka, co najczęściej wiąże się z wysokim udziałem handlu zagranicznego w produkcie krajowym brutto. Nowa analiza przygotowana przez Fundację Badań Ekonomicznych Oeconomus przedstawia jednak wielkość węgierskiej gospodarki z innej perspektywy, porównując potencjał gospodarczy regionów Węgier z PKB całych państw, co pozwala osadzić go w bardziej namacalnym, międzynarodowym kontekście.

Dane Banku Światowego pokazują, że nominalny PKB Węgier osiągnął w 2022 roku poziom 178,8 mld dolarów, co plasowało kraj na 58. miejscu na świecie oraz na 17. miejscu wśród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowsze dane, opublikowane przez Bank Światowy 15 grudnia 2025 roku, wskazują, że do 2024 roku wartość węgierskiej gospodarki wzrosła do 222,7 mld dolarów. W rezultacie Węgry awansowały na 55. pozycję w globalnym rankingu PKB, przy niezmienionej pozycji w ramach UE.

Po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, który koryguje różnice w poziomach cen pomiędzy krajami, skala węgierskiej gospodarki okazuje się jeszcze większa. W tym ujęciu PKB wyniósł 455,5 mld dolarów, co dało Węgrom 54. miejsce na świecie i 16. w Unii Europejskiej.

Analiza zwraca również uwagę na istotne dysproporcje wewnętrzne w gospodarce Węgier. Zgodnie z danymi KSH z 2022 roku, sam Budapeszt odpowiadał za 37% krajowego PKB. Po połączeniu z komitatem Pest region stołeczny generował niemal połowę całkowitej produkcji gospodarczej Węgier – 49%. Taka koncentracja obrazuje to, co analitycy wcześniej określali mianem „budapesztocentrycznej” struktury gospodarki Węgier.

Łącznie Budapeszt i komitat Pest tworzą region gospodarczy porównywalny wielkością do całych gospodarek Bułgarii lub Luksemburga. Choć dane te mają już kilka lat, Oeconomus podkreśla, że względny udział poszczególnych komitatów w PKB zmienia się zazwyczaj jedynie nieznacznie w krótkim okresie, co oznacza, że ogólne wnioski pozostają aktualne.

Na podstawie zestawienia z 2022 roku opracowanego przez Węgierski Centralny Urząd Statystyczny (KSH) oraz danych Banku Światowego dotyczących PKB wszystkich 195 państw uznawanych przez ONZ, łączna produkcja gospodarcza ośmiu regionów NUTS2 na Węgrzech odpowiada PKB kilku suwerennych krajów. Zgodnie z analizą, całkowita wielkość gospodarki Węgier w 2022 roku była równa łącznej produkcji takich państw jak Mongolia, Albania, Kirgistan, Gabon, Serbia, Brunei, Jamajka i Rwanda. Kraje te liczą łącznie ponad 40 milionów mieszkańców, co podkreśla relatywnie dużą wagę gospodarczą Węgier mimo ich mniejszej liczby ludności.

