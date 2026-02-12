Zarabiasz za dużo? Możesz stracić prawo do mieszkania po bliskim

Zgodnie z przygotowywanym projektem ustawy, tzw. dziedziczenie najmu nie będzie już automatyczne, a kluczowe znaczenie mają mieć dochody osób ubiegających się o dalsze zamieszkiwanie w lokalu.

Koniec automatycznego przejmowania najmu

Projekt zmian trafił 6 lutego do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zakłada on nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów oraz powiązanych przepisów Kodeksu cywilnego. Celem reformy jest ograniczenie sytuacji, w których osoby o wysokich dochodach korzystają z mieszkań komunalnych mimo możliwości wynajmu lub zakupu lokalu na rynku prywatnym.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają, by po śmierci najemcy w stosunek najmu wstępowały bliskie osoby m.in. małżonek, dzieci czy partner życiowy, bez weryfikacji ich sytuacji finansowej. Zdaniem autorów projektu prowadzi to do uszczuplania zasobu mieszkań komunalnych i ogranicza dostęp do nich dla osób najbardziej potrzebujących. Nowe przepisy mają to zmienić. Po śmierci najemcy umowa najmu lokalu komunalnego będzie wygasać. Osoby mieszkające w lokalu nadal będą mogły ubiegać się o nową umowę, ale pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Dochody zdecydują o przyszłości lokalu

Osoba chcąca dalej mieszkać w lokalu będzie musiała w ciągu 3 miesięcy złożyć oświadczenie o chęci zawarcia nowej umowy. Do dokumentu trzeba będzie dołączyć informacje o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz o posiadaniu innego mieszkania lub domu w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Na tej podstawie gmina w ciągu 6 miesięcy przedstawi ofertę najmu. Jeśli dochody będą wysokie, czynsz może zostać podwyższony. Brak zgody na zaproponowane warunki oznaczać będzie utratę prawa do lokalu i konieczność jego opuszczenia w ciągu pół roku.

Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, które mają potrwać do 8 marca. Po ich zakończeniu dokument może trafić pod obrady rządu, a następnie do Sejmu. Jeśli przepisy wejdą w życie w proponowanym kształcie, dostęp do mieszkań komunalnych ma być silniej powiązany z realną sytuacją materialną lokatorów — a nie tylko z faktem zamieszkiwania z dotychczasowym najemcą.

Czytaj też:

"Spodziewam się awantury". Warszawa chce zmian w mieszkaniach komunalnychCzytaj też:

W tych miastach wzrosły ceny mieszkań. Podano stawki