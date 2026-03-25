Węgry wstrzymują dostawy gazu na Ukrainę. Decyzja Orbana

Dostawy gazu z Węgier na Ukrainę będą stopniowo wstrzymywane, a pozostała na Węgrzech ilość gazu będzie magazynowana w kraju – poinformował Orban w środę (25 marca) na Facebooku. "Musimy tworzyć rezerwy, dlatego będziemy napełniać węgierskie magazyny gazu, a nie ukraińskie" – napisał.

Zapowiedział, że dopóki Ukraina nie będzie dostarczać ropy naftowej, nie będzie też otrzymywać gazu z Węgier. "Będziemy chronić bezpieczeństwo energetyczne Węgier, utrzymując stabilne ceny paliw i obniżoną cenę gazu" – dodał.

Napięcia wokół rurociągu Przyjaźń, który transportuje rosyjską ropę na Węgry, wywołały eskalację sporu między Budapesztem i Kijowem. Ukraińcy twierdzą, że magistrala została uszkodzona w wyniku rosyjskiego ataku i jest remontowana.

Węgrzy z kolei uważają, że władze w Kijowie celowo wstrzymują przywrócenie tranzytu, ponieważ Orban zablokował unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

