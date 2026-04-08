Polska obniżyła VAT na paliwa. KE domaga się wyjaśnień

Od ubiegłego poniedziałku obowiązuje rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów, w przypadku olejów napędowych – 880 zł za 1000 litrów, zaś w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – 880 zł za 1000 litrów. Ponadto opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia.

Jak się okazuje, wprowadzone przez polski rząd rozwiązania nie podobają się Komisji Europejskiej. Jak przekazała rzeczniczka KE Louise Bogey, Komisja wysłała do Polski list, w którym wskazała, że obniża VAT na paliwa jest niezgodna z unijnym prawem. Podobne pismo otrzymała Hiszpania.

Listy zostały wysłane 28 marca. Bruksela czeka teraz na odpowiedź z Warszawy i Madrytu. Jak podaje RMF FM, ruch Komisji Europejskiej to na razie ostrzeżenie i nie oznacza wszczęcia procedury antynaruszeniowej. KE liczy, że wprowadzone przez Polskę i Hiszpanię rozwiązania zostaną wkrótce uchylone.

Ceny maksymalne paliwa

W ubiegły wtorek wprowadzony został mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowelizacja ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna, która jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Minister energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw.

