KE wszczęła postępowanie. Chodzi o import z Chin

KE uznała, że skarga przemysłu unijnego, złożona 8 czerwca br. przez PCC Rokita, BASF, Covestro, Shell oraz Chimcomplex, zawiera wystarczające dowody wskazujące na dumping oraz szkodę dla producentów z Unii Europejskiej, podało PCC Rokita.

"Zakres dochodzenia obejmuje czyste poliole polieterowe, ich mieszanki oraz formulacje zawierające dodatki i/lub katalizatory. Dochodzenie obejmie okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r., natomiast ocena szkody będzie analizować trendy rynkowe od 1 stycznia 2022 r. do końca okresu dochodzenia. Komisja wskazała, że przedstawione w skardze dane dotyczą m.in. wzrostu wolumenu importu, wzrostu udziału chińskiego produktu w rynku oraz negatywnego wpływu na sprzedaż, ceny i ogólne wyniki producentów z UE" – czytamy w komunikacie.

Polska firma: Popieramy działania Komisji Europejskiej

Komisja planuje zakończyć dochodzenie w ciągu roku, nie później niż w terminie 14 miesięcy od publikacji zawiadomienia. Ewentualne środki tymczasowe mogą zostać wprowadzone po około 7-8 miesiącach.

"Jako jeden z europejskich producentów polioli polieterowych zdecydowanie popieramy działania mające na celu zapewnienie uczciwych warunków konkurencji na rynku unijnym oraz ochronę przemysłu chemicznego w Europie. Sprawa ma istotne znaczenie dla całego sektora, który funkcjonuje w warunkach rosnącej presji kosztowej i coraz silniejszej konkurencji importowej, dlatego wspólnie z innymi producentami zgłosiliśmy nasze zastrzeżenia do Komisji Europejskiej. Liczymy na rzetelne i sprawne przeprowadzenie postępowania z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji rynkowej oraz wpływu importu na producentów działających w Unii Europejskiej – powiedział wiceprezes PCC Rokita Adam Jarosz, cytowany w komunikacie.

PCC Rokita jako podmiot dominujący, tworzy Grupę Kapitałową, w której skład wchodzi kilkanaście spółek operujących głównie w branży chemicznej i usługowej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.

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