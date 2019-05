"Ani purpura, ani Nobel, ani Oscar nie obronią nikogo przed karą". Mocne słowa prezesa PiS nt. pedofilii

Podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi prezes tej partii Jarosław Kaczyński odniósł się do działań polityków partii opozycyjnych po premierze filmu "Tylko nie mów nikomu" na temat przypadków pedofilii w Kościele. – Dziś toczy się gra, której hipokryzja przekracza granice. Próbuje się wmówić, że my, którzy walczymy o zaostrzenie kar za pedofilię, jesteśmy za nią odpowiedzialni. To kłamstwo – podkreślał.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że opozycja "zasłania się" państwową komisją ds. zbadania kwestii pedofilii w Kościele. – Otóż chcę wyraźnie powiedzieć: Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe poprzeć komisję, która będzie sprawę pedofilii, ale nie tylko w Kościele, tylko we wszystkich środowiskach – zaznaczył były premier. – Bo można powiedzieć, że jest sporo środowisk specjalnej troski pod tym względem – dodał.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że problem ten należy wyjaśnić wszędzie. – Chcę też państwu powiedzieć: PiS jednoznacznie stwierdza, że ani purpura ani Nobel ani Oscar ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za tego rodzaju zbrodnie – powiedział.