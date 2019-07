Ujawnił przypadkiem datę wyborów? Interesujące wystąpienie premiera

Lisicki: Żeby przepraszać muzułmanów za wyprawy krzyżowe, to trzeba nie znać historii Kościoła

– Kiedy czytałem o przeprosinach papieża Franciszka w stosunku do muzułmanów za rzekome niegodziwości, które im wyrządzili chrześcijanie podczas wypraw krzyżowych, to przyszły mi do głowy trzy słowa. Pierwsze to niestety ignorancja,...