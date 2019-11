Grodzki: Nominację traktuję jako ogromny zaszczyt

W piątek w Sejmie odbyła się wspólna konferencja prasowa Grzegorza Schetyny (PO), Włodzimierza Czarzastego (SLD) i Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL), podczas której ogłoszono kandydatów opozycji na stanowiska w prezydium Senatu.

Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na marszałka Senatu został Tomasz Grodzki, senator PO, chirurg. Na wicemarszałka Senatu Platforma zgłosiła Bogdana Borusiewicza, natomiast Lewica – Gabrielę Morawską-Stanecką.

– To jest nominacja sił opozycji. Ja to traktuję jako ogromny zaszczyt i ogromne zobowiązanie. Na końcu musimy wygrać głosowanie w Senacie. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o funkcji marszałka Senatu. Takie rozmowy toczy się już jakiś czas, natomiast przyspieszyły w ostatnich dniach. To były rozmowy liderów opozycji – mówił Grodzki w rozmowie z dziennikarzami. – O gwarancjach to można mówić przy kupnie samochodu. Natomiast pokora i szacunek dla każdego człowieka są istotne. Takie rozmowy z senatorami niezależnymi już się odbywają. Liczę, że 12 listopada nie tylko senatorowie niezależni, ale chciałbym również zachęcić senatorów PiS do tego, aby rozważyli, czy nie warto zagłosować na kandydata sił zjednoczonej opozycji – dodał polityk.

