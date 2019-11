Wyjątkowy gest prezydenta po orędziu

– Ta rozpoczynająca się IX kadencja Sejmu jest niezwykłym czasem dla posłów oraz ich najbliższych, bo jest to wielki zaszczyt, by z wyboru społeczeństwa zasiadać w parlamencie, dyskutować jak Polska powinna się rozwijać, wymieniać się poglądami, reprezentując różne prądy ideologiczne różne punkty widzenia na Polskę, ale Polskę, która, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, wszyscy byśmy chcieli, żeby była Polską wolną, suwerenną i niepodległą po wsze czasy – mówił w orędziu na inauguracji nowej kadencji Sejmu Andrzej Duda. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał, że Polska jest jedna i wspólna i w najważniejszych sprawach dla Polaki potrzebna nam jest jedność. – Ogromnie bym chciał, żebyście państwo tutaj, w tej izbie, te właśnie sprawy umieli rozpoznać. To ma w moim przekonaniu znaczenie fundamentalne. Mam świadomość, że właśnie jesteśmy demokratycznym społeczeństwem. Dzisiaj wolno mieć różne poglądy i bardzo dobrze, że one są, bo to cecha demokracji. Gdyby ich nie było, byłoby groźnie – mówił.

Swoje bardzo konsyliacyjne przemówienie prezydent zakończył wyjątkowym gestem. Kiedy zeszdł z mównicy, podszedł do przywódców wszystkich partii i podał im ręke.