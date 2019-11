"Dziękuj Bogu Czarzasty". Tarczyński zawiadamia prokuraturę

Skandaliczne słowa lidera SLD padły w trakcie rozmowy na temat obecności na ziemiach polskich wojsk rosyjskich. – Na terenie Polski zginęło, łącznie z obozami, 700 tys. żołnierzy radzieckich (...) Tereny odzyskane były wyzwalane przez dwie armie: jedna armia to była armia Wojska Polskiego, m.in. był w niej gen. Wojciech Jaruzelski, a druga armia to była armia, w której byli żołnierze rosyjscy bądź radzieccy, a byli i ukraińscy i różni – tłumaczył w studiu TVP Info Włodzimierz Czarzasty.

– Jeżeli ktoś obciąży żołnierzy radzieckich, którzy ginęli, to niech powie to matce, której dziecko zginęło. To są moje poglądy, poglądy polskiej lewicy. Żołnierze wyzwalali również Polskę – tłumaczył dalej polityk SLD.

Swojego oburzenia nie kryje Dominik Tarczyński. "Takimi jak Czarzasty i ich sowiecką propagandą zajmował się po 1945r. mój dziadek, Komendant w NSZ i tysiące Wyklętych" – napisał polityk na Twitterze.

Tarczyński poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie promowania ustroju totalitarnego. "Dziękuj Bogu Czarzasty, że żyjemy w czasach pokoju..." – dodał poseł w swoim wpisie.