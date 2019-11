PiS chce namówić opozycję do zmiany konstytucji ws. Banasia? Schetyna reaguje

"Żadnej zmiany konstytucji nie będzie" – wskazał na Twitterze szef PO, odnosząc się do medialnych doniesień o planach PiS ws. Mariana Banasia. Nadal nie wiadomo, czy szef NIK poda się do dymisji dobrowolnie, a odwołanie go - zgodnie z literą konstytucji - nie jest możliwe.

Grzegorz Osiecki z "DGP" informował, że to właśnie na zmianie konstytucji - przy współpracy z opozycją - ma polegać "plan B", o którym wspominał dziś premier Mateusz Morawiecki.