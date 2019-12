"Do Pani Senyszyn nie dotarło". Gorąca dyskusja w Polsacie

– Jeżeli ktoś obciąży żołnierzy radzieckich, którzy ginęli, to niech powie to matce, której dziecko zginęło. To są moje poglądy, poglądy polskiej lewicy. Żołnierze wyzwalali również Polskę – tłumaczył nie tak dawno Włodzimierz Czarzasty, lider SLD.

Właśnie tych słów dotyczyła rozmowa Joanny Senyszyn i Sławomira Mentzena. – W 1941 roku dwaj okupanci, którzy podzielili się Polską, znowu się poróżnili i Hitler najechał Stalina – mówił polityk Konfederacji.

Mentzen podkreślił, że tak jak nikt nie mówi, że Niemcy wyzwalali polskie kresy spod władzy sowietów, tak samo nie można mówić, że ZSRR wyzwalała polskie ziemie.

– Jaką Armia Czerwona miała politykę względem żołnierzy AK? Co robiła Armia Czerwona, kiedy Niemcy niszczyli Warszawę? Nic nie robili, nawet odmawiali aliantom pomocy Powstaniu Warszawskiemu. To nie był nasz sojusznik, to było państwo, które po prostu walczyło na naszych terenach – podkreślał Mentzen.

Senyszyn jednak nie widziała nic zdrożnego w słowach swojego szefa. – Nie ma powodów, żeby bronić pana Czarzastego, bo nie powiedział niczego, co wymaga obrony. Na szczęście żyjemy jeszcze w kraju, w którym za mówienie prawdy niczym nie grozi – oceniła.

Senyszyn zapytana o zbrodnie Sowietów, stwierdziła, że "żołnierze wyklęci też gwałcili i mordowali".

Z kolei Robert Telus z PiS ocenił, że słowa Czarzastego to skandal, a osoby które tak się wypowiadają powinny być "wykreślone z polityki". – Nie możemy pozwolić na taką bolszewicką propagandę – mówił.