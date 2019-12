Tusk: To dzień dumy i radości

"Dzień dumy i radości. Polski dzień. Tak samo cieszylismy się i byliśmy dumni z Miłosza, Wałęsy i Szymborskiej. Dziękujemy, Pani Olgo, za to, co napisałaś i za to, co napiszesz" – napisał na Twitterze Tusk.

Były premier odniósł się w ten sposób do dzisiejszego wydarzenia – wręczenia Oldze Tokarczuk literackiej narody Nobla. Pisarka została uhonorowana przez Szwedzką Królewską Akademię Nauk za "narracyjną wyobraźnię, która wraz z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic, jako formę życia".

Olga Tokarczuk stała się tym samym piątym polskim pisarzem odznaczonym Nagrodą Nobla, dołączając do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza oraz Wisławy Szymborskiej.