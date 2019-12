Prezydent gratuluje Tokarczuk. Napisał list

Chiny, Indie i Brazylia przed Polską. Raport ws. walki ze zmianami klimatycznymi

Badanie "The Climate Change Performance Index" analizuje zmiany, jakie co roku wprowadzają największe gospodarki świata w ramach walki z globalnym ociepleniem. W opublikowanym we wtorek zestawieniu znalazła się Polska. Na którym miejscu?