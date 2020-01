wPolityce.pl: Premier weźmie udział w forum w Berlinie. Organizatorem Axel Springer

Organizatorem forum jest wydawnictwo Axel Springer. W planach szefa polskiego rządu jest wygłoszenie ważnego, programowego przemówienia oraz spotkanie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Jak wskazuje wPolityce.pl, w tegorocznej edycji wydarzenia mają wziąć udział m. in. niemieccy federalni ministrowie spraw zagranicznych, finansów, zdrowia, żywności i rolnictwa, rozwoju oraz energii, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Waldis Dombrowskis oraz wielu ekspertów. W forum wezmą udział szefowie większości spośród 30 największych firm notowanych na niemieckiej giełdzie, a także menadżerowie z największych firm nienotowanych na giełdzie.

"WELT Economic Summit to miejsce jednego z ważniejszych spotkań ludzi biznesu i polityki we współczesnym świecie. Od czasu powstania tej inicjatywy, zaproszenie do udziału w wydarzeniu skierowano do ograniczonej, starannie dobranej grupy 60 uczestników" – napisano w zaproszeniu skierowanym do szefa polskiego rządu, którego treść przywołuje portal.