Promotor pracy doktorskiej Jakiego odwołany ze stanowiska

"Są wątpliwości co do funkcjonowania Komisji Weneckiej"

To nieoficjalna opinia – twierdzi członek Rady Ministrów Michał Woś pytany o to, co rząd zamierza zrobić z opinią Komisji Weneckiej, w której stwierdzono, że ustawa tzw. represyjna to dalsze podważanie niezależności sądownictwa. – Są...