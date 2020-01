Byli więźniowie Auschwitz, przedstawiciele 60 krajów, dyplomaci i duchowni upamiętniają dziś 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Równolegle do uroczystości w Oświęcimiu, premier Mateusz Morawiecki poleciał do stolicy Niemiec, gdzie odwiedził Instytut Pileckiego.

– Kiedy Polska w 1918r. odzyskała niepodległość nikt nie przypuszczał, że na jej terenach niemieccy naziści zbudują największą machinę śmierci - Auschwitz Birkenau – mówił Morawiecki podczas wizyty w Berlinie. Dalej premier przytoczył słowa osób, które przetrwały życie w obozie.

– Naoczni świadkowie Auschwitz mówili, że w obozie śmierci nie umiera się raz. Umiera się w nim cały czas. Jeśli nie staniemy twardo po stronie prawdy, sprawimy, że śmierć dotknie także pamięci o ofiarach tej zbrodni – podkreślił dalej polityk.

– Pamięć o ofiarach stanowi ważną część naszej tożsamości. Szefowie rządów Niemiec i Polski wspólnie stają do apelu – połączeni przekonaniem, co do potrzeby zachowania pamięci o trudnych kartach naszej wspólnej historii – dodał Morawiecki.