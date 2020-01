"Za chwilę usłyszymy, że państwo polskie nie istnieje, bo rządzi PiS"

Sasin podkreślił, że w sytuacji, gdy opozycja kwestionuje legalność obecnego Trybunału Konstytucyjnego czy Krajowej Rady Sądowniczej, to idea prowadzenia obrad "okrągłego stołu" mija się z celem. – Za chwilę usłyszymy, że państwo polskie nie istnieje i go nie ma, bo w tym państwie rządzi PiS werdyktem Polaków – mówił Sasin.

– Trzeba docenić to, że pan prezydent takie forum do spotkania stworzył, że chciał przed podjęciem decyzji wysłuchać również przedstawicieli opozycji. Zresztą, to oni tego spotkania chcieli. Trudno się było spodziewać, że przekonają prezydenta do swojej wizji działania, jeśli chodzi o reformę sądownictwa – mówił gość radiowej Jedynki.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Po tym, jak Sejm przyjął odrzuconą przez Senat nowelizację ustaw sądowych rozszerzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, przedstawiciele KO, Lewicy i PSL-Kukiz'15 zaczęli wnioskować o spotkanie z prezydentem.

Wczoraj po godz. 17 odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Tematem rozmów była reforma wymiaru sprawiedliwości. W spotkaniu z Andrzejem Dudą uczestniczyli m. in. Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Gawkowski, Jakub Kulesza, Krzysztof Bosak, Ryszard Terlecki, Stanisław Tyszka, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Po zakończaniu rozmów odbyła się konferencja prasowa prezydenckiego ministra Pawła Muchy.

– Dla pana prezydenta nie ulega wątpliwości, że zgodnie z polską konstytucją, z art. 7 wszelkie organy władzy publicznej działają na postawie i w granicach prawa. Prezydent także wskazywał na związanie tą zasadą i Sądu Najwyższego, i wszystkich innych organów konstytucyjnych i władzy publicznej, które w Rzeczypospolitej Polskiej działają – tłumaczył Mucha.

– Prezydent także bardzo wyraźnie zwracał uwagę na potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości, jako taki postulat, który bardzo często jest wobec niego formułowany na spotkaniach krajowych – dodał minister.