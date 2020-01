Morawiecki uspokaja: O takim scenariuszu nikt nawet nie myśli

Brytyjski polityk Nigel Farage stwierdził niedawno, że kolejnym krajem, który opuści Unię Europejską po Wielkiej Brytanii będzie Polska. Mateusz Morawiecki zapewnia, że nic takiego się nie stanie.

– W obozie rządzącym nikt o takim scenariuszu nie mówi i nie myśli. Przypomnę to kolejny raz, polexit jest równie niemożliwy, jak np. germanexit – oświadczył Morawiecki i dodał, że Polacy są jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw.

Premier powołał się m.in. na badanie CBOS z marca 2019 r., w którym aż 91 proc. respondentów opowiedziało się za pozostaniem Polski w UE. Morawiecki uważa, że hasło polexitu wykorzystuje opozycja, żeby zbić "miałki" kapitał polityczny.

– Szkoda, że Platforma Obywatelska gra przeciw interesom Polski. Mocno się temu sprzeciwiamy, gdyż interes Polski powinien być ponad wewnątrzkrajową rozgrywką polityczną. Sam brexit nie leżał w interesie ani Polski, ani Wielkiej Brytanii – stwierdził premier.

W ostatnim dniu obecności Brytyjczyków w Unii Morawiecki powiedział, że Polacy powinni wrócić do kraju nie ze względu na brexit, ale dlatego że "dzisiejsza Polska to kraj, do którego warto powrócić".