"Stracił kontrolę nad urzędnikami", "nie dopilnował". Radna KO o Trzaskowskim

W połowie ubiegłego miesiąca, warszawski Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że planuje wycinkę 500 drzew na prawym brzegu Wisły. Wycinka to element przygotowań do budowy wału przeciwpowodziowego. Uzasadniając plany miasto argumentowało także, że pozwoli to na poszerzenie ulicy i stworzenie nowych ścieżek rowerowych.

Decyzji sprzeciwiają się aktywiści miejscy i ekolodzy, którzy wraz z ekspertami i radnymi spotkali się w ubiegły piątek z prezydentem stolicy.

Bałagan w warszawskim ratuszu

Sprawę skomentowała w rozmowie z serwisem Fakt24 warszawska radna, córka znanej socjolog – Joanna Staniszkis.

– Mieszkam na Powiślu, ale często biegam i jeżdżę rowerem wzdłuż Wisły, i serce się kraje na myśl, że m.in. gniazda ptaków będą niebawem wycięte razem z drzewami. A to wszystko po to, by stworzyć dodatkową ścieżkę rowerową przy ulicy, bo przecież już jedna jest – tłumaczy polityk. Dalej Staniszkis podkreśliła, że rozmowy z władzami miasta dotyczyły raczej zminimalizowania skutków wycinki drzew, niż zmiany planów.

– Obawiam się, że planów nie będzie można drastycznie zmienić, bo przecież latami było to ustalane – mówi w rozmowie z Fakt24.

Radna podkreśliła też, że jej zdaniem prezydent stolicy mógł nie zdawać sobie sprawy ze szczegółów planowanej inwestycji. – Mam wrażenie, że dopiero dzięki protestom zainteresował się tematem. Być może ma dobre chęci, ale jego współpracownicy mogli mu czegoś nie przekazać. (...) Myślę, że Rafał Trzaskowski ma tyle spraw na głowie, że dokładnie się temu nie przyjrzał, stracił kontrolę nad urzędnikami i nie dopilnował wycinki – dodała Staniszkis.