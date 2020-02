Morawiecki: W drodze do Brukseli zajadamy się pączkami

Wiceminister zadał Śmiszkowi intymne pytanie w studiu. "Trochę się pan zapędził..."

– To jest takie nieprzyjemne, niekulturalne... trochę się pan zapędził – stwierdził zmieszany Krzysztof Śmiszek w studiu Polsatu. To odpowiedź na dość osobiste pytanie, które nagle skierował do niego wiceminister Janusz Kowalski.