"Żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka". MSZ ostrzega przed podróżami

"W związku z faktem, że na obecnym etapie rozwoju epidemii koronawirusa żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim, a w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

W wypadku decyzji o wyjeździe należy stosować się do wszystkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz monitorować komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób" – poinformowało w komunikacie Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ostrzeżenia pojawiły się również w mediach społecznościowych ministerstwa.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirus za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 137 tys. przypadków zakażenia. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już ponad 5 tysięcy ludzi.

W Polsce odnotowaliśmy już 68 pozytywnych testów na koronawirus. Jedna osoba zmarła.