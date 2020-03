Rzecznik prezydenta: Kampania wyborcza jest realnie zawieszona

– My skupiamy się na tym co najważniejsze, czyli na walce z koronawirusem, na tych decyzjach, które prezydent wspólnie ze stroną rządową podejmują. To są sprawy najważniejsze. Kampania wyborcza w tej chwili jest realnie zawieszona – podkreślał rzecznik prezydenta.

– Decyzje od strony finansowej przez sektor finansowy już zostały podjęte na wniosek pana prezydenta. Natomiast to nie będą jedyne decyzje, które musimy podjąć. Pan prezydent rozmawia, prowadzi bardzo silny dialog z panem premierem, ze stroną rządową. To pokazuje jak ważna jest współpraca pomiędzy prezydentem, a rządem. Będzie przedstawiony konkretny pakiet rozwiązań gospodarczych – mówił Błażej Spychalski.

W poniedziałek późnym wieczorem prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki odbyli spotkanie ws. koronawirusa. W poniedziałek wieczorem Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 177. przypadek zakażenia koronawirusem i niestety kolejny zgon. W sumie zmarły cztery osoby. Wcześniej Andrzej Duda poinformował, że we wtorek na godz. 10:00 zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej, czyli obrad rządu pod przewodnictwem prezydenta. Do 25 marca zamknięte będą szkoły i przedszkola, zarówno te publiczne, jak i prywatne. Rząd apeluje do wszystkich, aby pozostali w domach. W całej Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego.