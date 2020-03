W Sejmie trwa debata nad rządowym projektem mającym na celu zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na polską gospodarkę. Na sali plenarnej przemawiał dziś premier Mateusz Morawiecki, który apelował do wszystkich sił politycznych o jednogłośne przyjęcie Tarczy Antykryzysowej. W czasie dzisiejszych obrad nie zabrakło emocjonalnych wystąpień opozycji.

Gawkowski: Polacy oczekują od nas rozwiązań, zmian w prawie

Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski tłumaczył w swoim wystąpieniu dlaczego tak ważne jest szybkie podjęcie działań ws. tarczy antykryzysowej.

– Cały świat od dwóch miesięcy toczy nierówną walkę z koronawirusem (…) To nie czas na polityczną walkę, to nie czas na zaczepki w internecie i medialną nagonkę. Lewica nie będzie brała w tym udziału. Dziś liczy się tylko jedno. Polacy oczekują od nas, abyśmy szybko i sprawnie wprowadzili takie prawo, które pomoże ludziom bezpiecznie żyć – mówił polityk.

– Zabezpieczyć miliony Polek i Polaków. Lekarze, pielęgniarki, sprzedawcy, kasjerzy, listonosze, kurierzy, pracownicy magazynów, firm spedycyjnych, spółdzielczy, rolnicy, restauratorzy, służby mundurowe i wiele innych zawodów. To miliony z was pracują dzisiaj dzielnie, codziennie chodzą do pracy. Ryzykują zakażenie wirusem, narażają siebie i swoje rodziny. Dziś dzięki ich poświęceniu nasze państwo i gospodarka funkcjonuje i z tego miejsca z Sejmu chciałem wam wszystkim serdecznie podziękować. Nie zawiedziemy was – dodał Gawkowski.

"Przyjdzie czas na rozliczenia"

Poseł Lewicy zwrócił też uwagę, że jego klub, chociaż chce jak najszybszego przyjęcia tarczy antykryzysowej, to nie będzie „bezkrytycznie przyjmować i popierać wszystkich propozycji rządu”.

– Lewica nie będzie godzić się, kiedy premier zaklina rzeczywistość, że wszystko jest w naszym kraju w porządku. Powiedzmy sobie to uczciwie. Można było zrobić więcej i lepiej przygotować się do epidemii. Rządzący przespali sporo czasu, kiedy wszystkie służby na świecie, polskie i zagraniczne, alarmowały – stwierdził poseł.

– Zabrakło w magazynach maseczek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji. Ale na rozliczenia przyjdzie czas, na konsekwencje również. W tym trudnym czasie powinniśmy być wspólnotą polityczną i społeczną. My jako Lewica taką współpracę deklarujemy – dodał.

Czytaj także:

Kosiniak-Kamysz ostro w Sejmie: Ludzie, ogarnijcie się! Co wy wyrabiacie?! Jak wy się zachowujecie!?Czytaj także:

Cięta riposta Kaczyńskiego do Nitrasa. "Ja wiem, że ja jestem z wolnej Polski..."