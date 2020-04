"Ludzie! Ja tutaj próbuję wybory wygrać". Emocjonalne wystąpienie Hołowni

Hołownia w środę wieczorem brał udział w rozmowie z internautami w formie "live chat". W trakcie programu Hołownia odczytał wiadomość od swoich współpracowników, którym nie spodobał się krawat polityka.

– To są moi współpracownicy. Piszą mi, że im się krawat nie podoba. Wiecie co... człowiek siedzi, wypruwa sobie flagi, siedemnastego live robi dziennie i robi wybory, a oni mi się będą w stylizację krawatów bawić – emocjonował się Hołownia. – No to jest właśnie to czego ja najbardziej oczekuje – dodał kandydat na prezydenta.

– Wszyscy mądrzy po prostu. Krawat nie taki, garnitur nie taki, skarpetki nie takie, nie tak patrzysz, za szybko mówisz, za wolno mówisz, mówisz za głośno, mówisz za szybko, za dużo emocji, a mało emocji. Ludzie! Ja tutaj próbuję wybory wygrać, tak? – mówił dalej rozemocjonowany Hołownia.

– A teraz ten krawat będę nosić ad mortem defaecatam. Specjalnie będę go nosić, rano, wieczorem, cały czas będę go nosił – dodał polityk.

