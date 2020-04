Rząd luzuje obostrzenia. Fala komentarzy po konferencji premiera

– Pewną kontrolę nad koronawirusem przejęliśmy, ale nie możemy być pewni, że przejęliśmy ją w zupełności. Czasami przyspieszamy luzowanie obostrzeń, czasem być może będziemy musieli zrobić krok w tył – mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Poinformował o otwarciu kolejnego, drugiego, etapu odmrażania gospodarki.

Z kolei minister Szumowski apelował do Polaków, aby zachowali dystans społeczny.

Konferencja członków rządu była szeroko komentowana przez dziennikarzy.

"Uważam, że dzisiejsza decyzja rządu i PMM jest sensowna. Musimy - nadal zachowując dyscyplinę społeczną - odważniej odmrażać gospodarkę, jednocześnie dając rodzicom możliwość powrotu do pracy, częściowo uruchamiając żłobki i przedszkola. Bez tego nie będzie do czego wracać" – napisał publicysta "Do Rzeczy" Marcin Makowski.