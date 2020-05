Grodzki: Jeżeli Sejm to zrobi, będziemy w nowej rzeczywistości prawnej

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Senacie Tomasz Grodzki podkreślił, że wybory prezydenta Polski powinny spełniać dwa warunki:być bezpieczne oraz znamiona wyborów demokratycznych, czyli być zgodne z ustawą zasadniczą. Marszałek podkreślił, że wybory organizowane przez rządzących nie spełniają tych warunków.

– 10 maja te wybory nie powinny się odbyć. One się powinny odbyć w terminie, który zapewni bezpieczeństwo zdrowia i życia dla tych, co głosują, ale również dla tych, którzy będą liczyć te głosy, obsługiwać te wybory, to wydarzenie i muszą wypełniać standardy demokratyczne co do których instytucje zarówno krajowe, jak i europejskie mają ogromne wątpliwości – mówił polityk.

"Nowa rzeczywistość prawna"

Grodzki podkreślił, że jeżeli Senat zawetuje ustawę dot. wyborów i Sejm to weto podtrzyma, to będziemy "w nowej rzeczywistości prawnej". – Konstytucja wbrew temu, co się mówi, przewidziała taką sytuację. Mamy wszystkie kryteria klęski żywiołowej, tylko nie ma jej ogłoszonej. Mamy wtedy opisane co trzeba robić, 90 dni karencji po ustaniu przyczyn klęski żywiołowej i wtedy wybory. To najprostsza droga, którą rekomendowalibyśmy rządzącym. Są jeszcze inne scenariusze, wybory za rok, scenariusze mówiące o tym, że prezydent Duda rozważa podanie się do dymisji. To już leży jakby poza władztwem Senatu. My mamy wykonać porządnie tę pracę legislacyjną, która nie została wykonana w Sejmie – stwierdził marszałek Senatu.

Zapytany o to, czy wybory mogłyby się odbyć w lipcu odparł, że "nieco za wcześnie". – Sądzę, że koniec sierpnia, początek września byłby z punktu widzenia epidemiologicznego prawdopodobnie lepszą datą, natomiast to są wszystko spekulacje – mówił Tomasz Grodzki w Senacie.