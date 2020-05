Wrocław: Przyleciał kolejny samolot ze środkami ochrony osobistej

"Kolejny transport środków ochrony osobistej organizowany przez MON w ramach programu NATO SALIS dotarł do Polski. Na lotnisku we Wrocławiu wylądował samolot transportowy An-124-Rusłan z maseczkami ochronnymi oraz kombinezonami zamówionymi przez Agencję Rezerw Materiałowych" – napisał szef MON.

To kolejny transport środków ochrony osobistej organizowany przez MON w ramach programu NATO SALIS. Na początku kwietnia NATO-wski samolot AN-124 Rusłan przetransportował z Chin do Wrocławia pierwszą partię sprzętu medycznego zamówionego wówczas przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Druga partia zamówienia dotarła do Wrocławia w drugiej połowie kwietnia.

Koronawirus w Polsce

Potwierdzono 120 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło kolejne osiem osób – podało w poniedziałek po południu Ministerstwo Zdrowia. W sumie zakażenie wirusem potwierdzono dotąd u 16 326 osób, z których zmarło 811.

Jak podał resort zdrowia, nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (71), mazowieckiego (17), łódzkiego (10), małopolskiego (10), dolnośląskiego (6), lubelskiego (4) i wielkopolskiego (2). Ministerstwo poinformowało o śmierci kolejnych 8 osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to: 87-letnia kobieta w Poznaniu, 77-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta w Kędzierzynie-Koźlu, 65-letni mężczyzna w Gdańsku, 86-letnia kobieta w Bolesławcu, a także 72-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta i 73-letni mężczyzna w Nowogrodźcu. Wszyscy - jak podało MZ - mieli choroby współistniejące.

W sumie w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 16 326 osób, 811 zmarło.