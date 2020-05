"Wszystkie ręce na pokład!". Wyciekł list Emilewicz

"Ostatnie sześć tygodni to najbardziej burzliwy czas w historii naszego ugrupowania i naszej Ojczyzny w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, które od Was otrzymałam. Prosiliście również o szerszy komentarz do zaistniałej sytuacji. Dlatego w kilku słowach chcę przedstawić Wam racje, którymi kierowałam się w tych dniach" – zaczyna swój list Jadwiga Emilewicz.

Wicepremier wskazuje, że najważniejsze są teraz trzy kwestie: stabilność rządu, zwycięstwo Andrzeja Dudy oraz silne Porozumienie. Wiceprezes formacji wprost prosi jej członków o wsparcie dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta. " Teraz cała nasza uwaga powinna skoncentrować się na wsparciu Prezydenta na finiszu jego kampanii. Dlatego zwracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc. Zaangażujmy się w tych tygodniach, by pomóc mu wygrać. Wspierajmy jego działalność w mediach społecznościowych oraz przekonujmy naszych wyborców. Osobiście zbieram również postulaty programowe, które Prezydent mógłby zaproponować na finiszu swojej kampanii. Wszystkie ręce na pokład!" – czytamy.

Dalej minister rozwoju pisze o potrzebie zmiany formuły Porozumienia, która wzmocniłaby tę partię: "Doceniając ogromną rolę Was wszystkich uważam, że to powinien być nasz wspólny cel, by Porozumienie wzrastało w swoich ideałach założycielskich. Tylko w ten sposób zbudujemy jeszcze silniejszą formację, która ukształtuje przyszłość polskiej prawicy".