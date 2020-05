Trzaskowski chwali się znajomością języków. "Nie wiem czy byłbym tak okrutny"

W internetowej sesji pytań i odpowiedzi jeden z internautów zapytał prezydenta czy ten przyjąłby wyzwanie debaty z prezydentem Andrzejem Dudą w języku angielskim.

– Nie wiem czy byłbym tak okrutny – odpowiada po chwili zastanowienia polityk, uśmiechając się radośnie.

Chwaląc się znajomością języków, Trzaskowski przyznaje jednocześnie, że bliscy przestrzegają go, aby się „nie popisywał”. – Szanowni państwo, to jest rzecz ważna, Moi doradcy polityczni zawsze mówią mi jedno, moi przyjaciele mówią mi jedno, moja żona mówi mi jedno, nigdy się nie popisuj. W związku z tym ja się nie będę popisywał – podkreśla polityk.

– Natomiast to co ważne, to że języki rzeczywiście pomagają. Bardzo pomagają. Ale wiecie w czym? Wcale nie w tym, żeby zaszpanować, że ktoś mówi świetnie po angielsku, francusku czy po hiszpańsku, tylko jeżeli ktoś zna dobrze języki, to one pozwalają zrozumieć inny sposób myślenia, inną kulturę. Uczą nas niezależności, uczą nas tolerancji – tłumaczy Trzaskowski.