Sztab Dudy składa pozew w trybie wyborczym. "Nie trzymając już dłużej państwa w niepewności..."

O złożeniu pozwu Sobolewski poinformował dzisiaj rano na konferencji prasowej przed Sądem Okręgowym w Warszawie. – Przed chwilą złożyliśmy w imieniu komitetu wyborczego kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy pozew w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi na prezydenta Rafałowi Trzaskowskiemu za jedno z kilku kłamstw, które udało mu się powiedzieć w kampanii wyborczej – tłumaczył pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Dudy.

– Dokładnie w tej chwili nie będę mówił, za które, ponieważ nie chcę ułatwiać pracy sztabowi (Trzaskowskiego – red.) – mówił Sobolewski.

"Nie trzymając już dłużej państwa w niepewności..."

Jednak podczas popołudniowej konferencji prasowej polityk zdradził czego dotyczy pozew złożony przez sztab Andrzeja Dudy.

– Dowiedziałem się, że część dziennikarzy zachodzi w głowę, która to z tych nieprawdziwych informacji mogła być tematem naszego wniosku – stwierdził polityk podczas konferencji prasowej.

– Więc, żeby już dłużej nie trzymać państwa w niepewności, chcę zacytować czego domagamy się jako sztab wyborczy prezydenta Dudy od pana Trzaskowskiego. Domagamy się sprostowania się następującej treści: „Ja, niżej podpisany Rafał Trzaskowski, oświadczam, że w dniu 14 czerwca 2020 roku podczas spotkania z wyborcami na rynku we Wrocławiu, rozpowszechniłem nieprawdziwą informację jakoby w ostatnim czasie w Polsce prawie milion osób straciło pracę” – mówił Sobolewski.

– I to szanowni państwo złożyliśmy jako wniosek do Sądu Okręgowego, oprócz tego będziemy domagać się opublikowania tego w mediach, gdzie ukazał się ta informacji, ten cytat. Jest to minimum 10 instytucji medialnych – elektronicznych i papierowych – dodał pełnomocnik wyborczy sztabu prezydenta Dudy.

