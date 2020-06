Trzaskowski: To, co podejrzewaliśmy od samego początku okazuje się prawdą

Prezydenci Polski i USA podpisali wczoraj wspólną deklarację. Jej założenia to: pogłębianie współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej.

– Trzeba jasno postawić pytania – co to są za technologie? Trzeba postawić pytanie, czy decyzja o ewentualnym budowaniu elektrowni atomowej nie powinna przedtem być przedmiotem debaty ze społeczeństwem, wcześniej debaty w parlamencie. Zdaje się, że szykuje się nam kolejna kontrowersyjna inwestycja i obawiam się, że przy zdolności tego rządu do realizacji takich inwestycji może się to skończyć dokładnie tak samo jak w Ostrołęce – mówił Rafał Trzaskowski.

"Wizyta ma przede wszystkim wymiar doraźny"

Przypomnijmy, że wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych jednoznacznie wsparł starania Andrzeja Dudy, który ubiega się o reelekcję. – Mój przyjaciel Duda robi dobrą pracę; wiem, że nadchodzą wybory, mam nadzieję, że osiągnie sukces – powiedział Donald Trump.

Zdaniem Rafał Trzaskowskiego, kandydata KO w wyborach prezydenckich, wyprawa Dudy służyła jedynie propagandowym celowym. – Widać, niestety, że to, co podejrzewaliśmy od samego początku, że ta wizyta ma przede wszystkim wymiar doraźny, doraźny wymiar kampanii wyborczej chyba okazuje się prawdą – mówił prezydent Warszawy.

