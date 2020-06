Trzaskowski publikuje program. PiS: Uwaga emeryci!

Rafał Trzaskowski wyjątkowo długo kazał czekać na swój program wyborczy. W czwartek pojawił się on na oficjalnej stronie kandydata.

"Pandemia COVID-19 postawiła świat na głowie. Dała nam zupełnie nową perspektywę na życie, na wartości, którymi się kierujemy. Obnażyła ulotność tego, co często uważaliśmy za pewnik – naszego stylu życia, wygody, pracy czy zdrowia. Rzuciła też nowe światło na dotychczasowe podziały polityczne i społeczne. Chociaż nadal są one aktualne, zagrożenie pandemii uświadomiło nam, że musimy działać jako wspólnota. W pojedynkę nikt z nas nie dałby rady. Sami nie uchronimy się przez pandemiami, skutkami kryzysu gospodarczego czy zmian klimatycznych" – tak brzmi pierwszy akapit wstępu do programu kandydata Koalicji Obywatelskiej. Program został zatytułowany "Nowa Solidarność".

Całość podzielona jest na 3 rozdziały, składające się z podrozdziałów: "My i nasi najbliżsi"; "Nasze otoczenie"; "Nasze państwo, nasza wspólnota".

"Uwaga emeryci"

Adam Bielan z PiS podkreśla, że Rafał Trzaskowski "nie miał odwagi" zaprezentować swojego programu na konferencji prasowej, gdyż bał się pytań dziennikarzy. – Naszym zdaniem ten program ujawniono w ostatniej chwili po to, żeby eksperci nie mogli pokazać, ile błędów merytorycznych znajduje się w tym dokumencie. My w ciągu zaledwie kilkunastu godzin znaleźliśmy mnóstwo błędów, niedoróbek, rzeczy, których nie ma w programie, a powinny naszym zdaniem się znaleźć – mówił na rzecznik sztabu Andrzeja Dudy europoseł PiS Adam Bielan.

Wiceminister Waldemar Buda z kolei przestrzega seniorów. – Uwaga, emeryci! W programie Trzaskowskiego nie ma ani jednego zdania na temat trzynastej i czternastej emerytury. Jak ważny jest to program, wszyscy wiemy. Ile milionów emerytów z niego skorzystało, wszyscy wiemy. Niestety, nie ma żadnej deklaracji o chęci podtrzymywania tego programu. Nie wyobrażam sobie, żeby go likwidować, a w programie Rafała Trzaskowskiego nie ma zdania na ten temat” – mówił Buda.

Jan Kanthak z kolej dodał, że program Andrzeja Dudy to nie są słowa. – To są czyny. Prezydentura Andrzeja Dudy to nie jest tylko dobra zmiana. To jest realna zmiana. Wszystkie programy społeczne, które zostały zrealizowane, to wszystko udało się zrealizować dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie i dzięki temu, że udało się ograniczyć, zablokować wypływ 50 mld rocznie złodziejskich faktur VAT – mówił Kanthak.

