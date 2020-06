Gorzkie słowa polityka PiS: Gdyby nie on, bylibyśmy półtora miesiąca po wyborach

Popełnialiśmy różne błędy, jak to zawsze w kampanii, ale była to przede wszystkim ciężka praca, jaką wykonywał pan prezydent. Trzeba mu za to podziękować – stwierdził wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Według sondażowych wyników late poll z 90 proc. komisji, Andrzej Duda wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 42,9 proc. Drugi jest Rafał Trzaskowski (30,3 proc.), a trzeci Szymon Hołownia (14,0 proc.). Wyniki te skomentował wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Ryszard Terlecki. – Oczywiście, popełnialiśmy różne błędy, jak to zawsze w kampanii, ale była to przede wszystkim ciężka praca, jaką wykonywał pan prezydent. Trzeba mu za to podziękować" – podkreślił w rozmowe z "Gazetą Wyborczą". Jego zdaniem nie było błędem poruszanie przez prezydenta kwestii LGBT. Z kolei w rozmowie z RMF FM polityk Prawa i Sprawiedliwości nie oszczędził złośliwości koalicjantowi. – Gdyby nie Jarosław Gowin, bylibyśmy półtora miesiąca po wyborach. Wygranych wyborach. Ale trudno, jest jak jest – wskazał. Czytaj także:

