Deklaracja Hołowni nie pozostawia wątpliwości. Ziemkiewicz: Zdziwieni?

Szymon Hołownia jednocześnie zachęcał Polaków, aby wzięli udział w wyborach. Podkreślał, że to "od naszych decyzji zależy nie tylko nasz komfort, ale los całej wspólnoty". Lider nowo powołanego ruchu społecznego zdradził na kogo on odda swój głos. – Ja, jeden z milionów Polaków, nie mam w II turze swojego kandydata. Nie mam go, ale na wybory pójdę i oddam głos. Ten głos oddam nie za czymś, a przeciwko czemuś. Oddam ten głos przeciwko wizji Polski Andrzeja Dudy i jego partii PiS – poinformował polityk.

Publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz podkreśla, że nie dziwi go taki obrót spraw. Jego zdaniem Szymon Hołownia jest po prostu "poprawioną wersją" Janusza Palikota i Ryszarda Petru.

"Zdziwieni? Przecież wystarczyło zerknąć na zaplecze - kolejna, poprawiona wersja Palikota i Petru. Tym razem bardziej ukrywająca służbę wobec „ustawionych” pod kamuflażem „katolika, ale bez przesady”. Gdyby nie kłamał w I turze, wezwałby swój elektorat do zbojkotowania drugiej" – napisał Rafał Ziemkiewicz na Twitterze.

PKW podała ostateczne wyniki wyborów prezydenckich

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 43,5 proc. – poinformowała we wtorek rano Państwowa Komisja Wyborcza. Drugie miejsce zajął kandydat KO Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,46 proc. głosów. Trzeci jest Szymon Hołownia (13,87 proc.).

Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak otrzymał 6,78 proc. głosów, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,36 proc., a Robert Biedroń z Lewicy – 2,22 proc.

Wyniki pozostałych kandydatów wyglądają następująco: Stanisław Żółtek (0,23 proc.), Marek Jakubiak (0,17 proc.), Waldemar Witkowski (0,14 proc.), Paweł Tanajno (0,14 proc.) Mirosław Piotrowski (0,11 proc.).

Frekwencja była rekordowa i wyniosła 64,51 proc.

Druga tura wyborów odbędzie się już 12 lipca.

Czytaj także:

Budka o decyzji Hołowni: Miałem nadzieję, że jednak Szymon jest osobą pozytywnąCzytaj także:

"Fakt" ujawnia tajny plan PiS przed drugą turą wyborów. "Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu"