Trzaskowski i Hołownia we wspólnej debacie. Transmisja na Facebooku

Jak poinformowały sztaby obu kandydatów na prezydenta, transmisję z rozmowy rozpoczną o godz. 15:15 na swoich profilach na Facebooku.

Hołownia we wtorek ogłosił, że nie poprze oficjalnie żadnego z kandydatów na prezydenta, jednak sam zagłosuje przeciwko wizji Andrzeja Dudy. – Nie zagłosuję na Andrzeja Dudę, co oznacza zagłosowanie na Rafała Trzaskowskiego. Natomiast zrobię to, jak to mówią, bez przyjemności, dlatego że nie mam w drugiej turze swojego kandydata – mówił z kolei dziś na antenie radiowej Trójki.

Hołownia we wtorek ogłosił również "czteropunktowe minimum bezpartyjnej prezydentury", jakie zamierza przedstawić Rafałowi Trzaskowskiego.

– Po pierwsze, trzy weta: weto demokratyczne, weto zielone, weto samorządowe. (...) Drugim warunkiem jest zatrudnienie w Kancelarii Prezydenckiej na ważnych stanowiskach czterech pracowników spoza partii politycznych. Trzecim warunkiem jest wniosek do NIK o kontrolę legalności, gospodarności w spółkach – mówił. Czwartym punktem, o którym mówił, ma być powołanie rady samorządowej, które będzie doradzało prezydentowi.

Sztab Rafała Trzaskowskiego postanowił wykorzystać apel Hołowni i zorganizować wspólną debatę o "ponadpartyjnej prezydenturze".

"Dziś o godz. 15.15 wspólnie z Szymonem Hołownią będziemy rozmawiać o ponadpartyjnej prezydenturze. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo na naszych profilach na Facebooku" – czytamy w mediach społecznościowych Rafała Trzaskowskiego.