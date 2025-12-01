Nawrocki czy Trzaskowski? Dobre wieści dla jednego z polityków

Pytanie o to postawiono w badaniu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu". W nowym badaniu wyniki są bardzo zbliżone do ostatecznego rezultatu wyborów prezydenckich, a różnice minimalne.

Na Karola Nawrockiego głos oddałoby 50,06 proc. ankietowanych, z kolei popieranego przez koalicję rządzącą Rafała Trzaskowskiego wybrałoby 49,94 proc.

Przypomnijmy, że w drugiej turze głosowania, która odbyła się 1 czerwca, aktualny prezydent RP Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim przewagą mniej niż 2 punktów procentowych. Otrzymał 50,89 proc., uzyskując 10 606 877 głosów, a jego rywal – 49,11 proc. i 10 237 286 głosów.

Prof. Kik: Nie ma równowagi

Wyniki sondażu skomentował w rozmowie z "Super Expressem" politolog, prof. Kazimierz Kik. – Polska jest podzielona na dwie połowy. Nie ma równowagi, tylko układ dwóch sił. Wybór jest tylko: Koalicja Obywatelska albo Prawo i Sprawiedliwość, dwa wrogie obozy. Polska jest zatem w pewnym politycznym paraliżu – powiedział. Ekspert podkreślił, że żaden z liderów wiodących ugrupowań na polskiej scenie politycznej nie rozumie, "czym jest racja stanu Polski".

– Mamy zatem obraz Polski wewnętrznie skłóconej, partyjnej. I szkoda tylko jednego – że ten układ sił opiera się na ugrupowaniach, które wyrosły z Solidarności, a przecież Solidarność była nadzieją dla Polski, przyniosła pozytywny nurt – wyjaśnił prof. Kik.

Politolog dodał, że taka sytuacja nie byłaby problemem, gdyby "obie partie miały poczucie odpowiedzialności za Polskę, a nie za interesy partyjne". Niech się dzielą na pół, tylko niech współpracują. A tymczasem nawet w polityce zagranicznej – PiS chce współpracować z USA, a KO z Unią Europejską – powiedział.

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

"Dziękujemy, Polsko". Ukraina reaguje na decyzję NawrockiegoCzytaj też:

Tusk zabrał głos w sprawie relacji z prezydentem. "Tak jest lepiej dla Polski"